Fayez al Sarraj, İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü

Libya’da, Rusya ve Türkiye’nin çağrısı sonrası Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Ulusal Ordu arasında varılan ateşkes TSİ 01:00’de yürürlüğe girdi. General Halife Hafter’in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, ülkenin batısında süren askeri operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez al Sarraj ateşkes sonrası İstanbul’a gitti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler Libya Misyonu, ateşkesi memnuniyetle karşıladı. BM taraflara, ateşkes koşullarına uyma ve sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Libya’da ateşkes öncesi General Halife Hafter’e bağlı güçler Nisan ayından bu yana başkent Tripoli’yi ele geçirmeye çalışıyordu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çarşamba günü İstanbul’da, Libya’da savaşan taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya’da Türkiye BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni ve Başbakan Fayez al Sarraj’ı, Rusya ise ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter’i ve ona bağlı Libya Ulusal Ordusu’nu destekliyor.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Libya ve İdlib’de taraflar ateşkese uyma gayreti içerisinde

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Libya ve Suriye’nin İdlib vilayetinde “tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları” belirtildi.

Kalın: Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleri

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ve Suriye’nin İdlib vilayetindeki ateşkes anlaşmalarının Türkiye’nin izlediği barış diplomasisinin somut neticeleri olduğunu söyledi.

Bahçeli: ‘Ne işimiz var Suriye’de, ne arıyoruz Libya’da?’ diyenler tarih ve coğrafya cahili

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır” dedi.

Devlet Bahçeli Ankara’da yaptığı açıklamada, “Ne işimiz var Suriye’de, ne arıyoruz Libya’da?” diyenler, görevli ve taşeron değillerse kesinlikle tarih ve coğrafya cahilleridir” dedi.

Merkel: Libya’daki krizin çözümü için Berlin’de barış konferansı düzenlenecek

Öte yandan, Cumartesi günü Moskova’da Vladimir Putin’le görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Berlin’de Libya için barış konferansı düzenleneceğini açıkladı.

Angela Merkel, Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Rusya ve Türkiye’nin ortak çabalarının başarılı olmasını temenni ediyoruz. Berlin’deki barış görüşmeleri için yakında davetiyeleri yollayacağız” dedi.

Merkel barış görüşmelerine BM’nin öncülük edebileceğini söylerken, Putin Libya’da çözüme katkıda bulunacak tüm ülkelerin konferansa katılması gerektiğini söyledi.

Libya’nın başkent Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, doğusundaki şehirler Tobruk merkezli General Halife Hafter’e bağlı gruplar, büyük oranda çöl olan güney kesimleri ise yerel aşiretler tarafından kontrol ediliyor.