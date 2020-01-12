Lefkoşa’da üç katlı apartmanda korkutan yangın!

Küçük Kaymaklı bölgesinde eski Yaman Market yakınlarında, bu akşam saatlerinde üç katlı bir apartmanın son katında yangın çıktı.

Dumanları fark eden apartman sakinleri can havliyle kendilerini dışarı attı. Dumanları gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri seferber oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, saat 18.50 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da Ceyhan Sokak üzerinde bulunan Necipoğlu Apt 5 numaralı dairenin yatak odasında çıktı.

Elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın sonucu söz konusu battaniye ve yatağın şiltesi yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam etmektedir.