Kıbrıs

Ataoğlu: Turizm Bakanlığı’nın kendi yağı ile kavrulmasının zamanı geldi.

12 Ocak 2020

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, teşviklere yönelik çabaların sonuçsuz kaldığını savunarak, bunun devam etmesi halinde ülkeye turist getirmenin çok zor olacağını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası’da konuşan Ataoğlu, imkansızlıklara rağmen çalışan turizm sektörüne teşekkür etti.

Ataoğlu, Turizm Bakanlığı’nın kendi yağı ile kavrulmasının zamanının geldiğini belirterek, Türkiye’den gelecek paranın ise ülkenin altyapı ve üstyapısına harcanmasının gerekliliğine işaret etti.
Konuşmasında, Stratejik Plana yönelik 4’lü koalisyon döneminde çalıştay yapıldığını da anımsatan Ataoğlu, turizmin istihdam gücüne işaret etti ve gençler için bir alan olması, ortaya konan emeklerin boşa harcanmamasını temenni etti.

Bafra’da açılan 4 tesise ek 10 tesisin daha açılmasının öngörüldüğüne de atıfta bulunan Ataoğlu, söz konusu tesislerin istihdama büyük katkı yapacağını, meslek liselerinde turizm bölümlerinin artırılması gerekliliğini vurguladı.

Ataoğlu, ulaşımda özellikle Türkiye pazarına yönelik olarak Türkiye – KKTC seferlerinin iç sefer olarak ele alınması hususunda kendileri döneminde başlatılan çalışmaların da bir sonuca ulaşmasını temenni etti.



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