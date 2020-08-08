KıbrısManşet

Rum Motosikletçiler Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaptı

8 Ağustos 2020
Metehan sınır kapısı

Güney Kıbrıs’taki Tasos İsak ve Solomos Solomu’yu Anma İnisiyatifi mensubu yaklaşık  50 Rum motosikletçi, “sözde anma sürüşü” ve “sembolik sınır kapatma” eylemleri çerçevesinde bugün Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaptı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye,  saat 12.00 sıralarında gerçekleştirilen eylem sırasında güvenlik nedeniyle geçişler kısa süreliğine  durduruldu.

Ardından motosikletçi sürücüler eylemlerine Ledra Palas Sınır Kapısı’nda devam etmek üzere Metehan Sınır Kapısı’ndan ayrıldı.

Tasos İsak ve Solomos Solomu Derinya’da 1996’da yaşanan sınır delme olaylarında hayatlarını kaybetmişlerdi.

 


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Özersay:Bu topraklarda kök salmak için devlete sahip çıkmalıyız

Özersay:Bu topraklarda kök salmak için devlete sahip çıkmalıyız

7 Ağustos 2020
Photo of Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı sonuçları açıklandı

Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı sonuçları açıklandı

7 Ağustos 2020
Photo of Tatar: Dövizdeki artış Bakanlar Kurulu’nun gündeminde

Tatar: Dövizdeki artış Bakanlar Kurulu’nun gündeminde

7 Ağustos 2020
Photo of Tatlısu’da iki gölette temizlik çalışmaları başlatıldı

Tatlısu’da iki gölette temizlik çalışmaları başlatıldı

7 Ağustos 2020
Photo of Pilli: Ayaktan Tanı Merkezi’ne ayrı bir tomografi cihazı alındı

Pilli: Ayaktan Tanı Merkezi’ne ayrı bir tomografi cihazı alındı

7 Ağustos 2020
Photo of Erhürman: Ekonomi için kriz masası şart

Erhürman: Ekonomi için kriz masası şart

7 Ağustos 2020
Photo of İki cinayet zanlısının karşılıklı iadesi gerçekleştirildi

İki cinayet zanlısının karşılıklı iadesi gerçekleştirildi

7 Ağustos 2020
Photo of Yurtdışından gelip izole olmayan 3 kişi hakkında yasal işlem

Yurtdışından gelip izole olmayan 3 kişi hakkında yasal işlem

7 Ağustos 2020
Photo of Evren: Bayram, turizm hareketlerindeki değişimin göstergesi oldu

Evren: Bayram, turizm hareketlerindeki değişimin göstergesi oldu

7 Ağustos 2020
Photo of Güzelyurt Polis Müdürlüğü hatları devre dışı kaldı

Güzelyurt Polis Müdürlüğü hatları devre dışı kaldı

7 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı