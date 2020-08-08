Rum Motosikletçiler Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaptı

Güney Kıbrıs’taki Tasos İsak ve Solomos Solomu’yu Anma İnisiyatifi mensubu yaklaşık 50 Rum motosikletçi, “sözde anma sürüşü” ve “sembolik sınır kapatma” eylemleri çerçevesinde bugün Metehan Sınır Kapısı’nda eylem yaptı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye, saat 12.00 sıralarında gerçekleştirilen eylem sırasında güvenlik nedeniyle geçişler kısa süreliğine durduruldu.

Ardından motosikletçi sürücüler eylemlerine Ledra Palas Sınır Kapısı’nda devam etmek üzere Metehan Sınır Kapısı’ndan ayrıldı.

Tasos İsak ve Solomos Solomu Derinya’da 1996’da yaşanan sınır delme olaylarında hayatlarını kaybetmişlerdi.