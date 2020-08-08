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Vudalı:Limasol bölgesindeki vaka artışları kaygı verici

8 Ağustos 2020
Emre Vudalı
Emre Vudalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) , Limasol bölgesindeki Kovid-19 vaka artışlarının kaygı verici olduğunu belirterek, bu bölgeye çok gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi önerisinde bulundu.

KTBB Yönetim Kurulu adına  yazılı açıklama yapan Emre  Vudalı,  farklı ülkelerdeki Kovid-19 vaka sayısındaki artış ve azalışları, hatta şehirlerdeki epidemiyolojik verileri yakından takip etmek gerektiğine işaret ederek, Türkiye ve Güney Kıbrıs’a ulaşım yönünden yakın olunmasının riski artrdığını kaydetti.

Vudalı, son dönemde Limasol şehrindeki vaka artışının düşündürücü olduğunu belirterek şu uyarılarda bulundu:

“KTTB olarak bu bölgeye çok gerekli olmadıkça seyahat edilmemesini, zorunlu hallerde gidecek olan vatandaşlarımızın orta veya yüksek riskli aktivitelerden kaçınmasını (https://www.kttb.org/uzmanlar-covid-19-riskleri-hakkinda-ne-diyor/) tavsiye ediyoruz.

Bu bölgeye gidilmesi durumunda bahsi geçen şehirden dönüşte 14 gün içeresinde ateş, öksürük veya nefes darlığı gibi  şikayetlerinin gelişmesi durumunda, zaman kaybetmeden, seyahat bilgisi ile birlikte bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz.

Bunun dışında sınırdan geçen kişilerden Limasol bölgesine gidenlere random PCR testi yapılmasını da önermekteyiz.”

Pandemi sürerken mümkün olduğunca seyahat edilmemesinin  tavsiye edildiğine dikkat çeken Vudalı, “Zorunlu durumlarda seyahat planlarınızı yaparken gideceğiniz şehrin son 14 günlük Kovid-19 aktivitesini araştırmanız ve yüksek riskli aktivitelerden mümkün olduğunca kaçınmanız önemlidir.” dedi.

 


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