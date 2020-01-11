Kıbrıs Postası’nın haberine göre; ABD’nin hızlı intikal gücü Rapid Deployment Force’un (RDF) geçici olarak Güney Kıbrıs’ta konuşlanması haberinin ardından konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Özellikle son saatlerde, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne bağlı birçok uçak Güney Kıbrıs’a yönelik askeri hareketliliğini sürdürüyor.

Rum Hava Sahasında hareketli dakikalar

Söz konusu hareketlilik, canlı uçak takip uygulamalarından gözlenirken, birçok kişi bu durumu gerek Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki gelişmeler, gerekse Libya’daki son gelişmelere yönelik nitelendiriliyor. ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı, Boeing C-17A Globemaster III tipi uçak Güney Kıbrıs’a uçuş gerçekleştirdi. Sosyal medyadan uçuşu paylaşan kişiler, “ABD, Kıbrıs’ı yeni üssü haline getiriyor” yorumunda bulundu. Ayrıca, sosyal medyadan Kıbrıs adasının batısında ilginç hava hareketliliği de dikkatlerden kaçmadı. Alman Hava Kuvvetlerine ait bir A400M kargo uçağı ve ABD Hava Kuvvetlerine ait bir C-12U Huron uçakları canlı uçuş takip sistemlerinin radarında görüntülendi.