Kıbrıs

Töre, 28. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgeneral Uysal’ı ziyaret etti

11 Ocak 2020

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre 28. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal’ı ziyaret etti. 

Meclisten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Zorlu Töre Komutanlığa Atatürk’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı’nın portrelerini takdim etti.

Töre, “Türk ordusunun Kıbrıs’ta bulunmasından büyük mutluluk duymaktayız. Güvence altında yaşamaktayız. İHA’larında Geçitkale havaalanında konuşlandırılması çok isabetli olmuştur. Türkiye ve Türk ordusu barışın en büyük güvencesidir” diye konuştu.



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