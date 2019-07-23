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Ronaldo hakkındaki tecavüz davası düşürüldü

23 Temmuz 2019

2009 yılında Kathryn Mayorga tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya karşı açılan davanın düşürülmesine karar verildi.

Las Vegas Savcılığı, tecavüz iddiasıyla suçlanan Cristiano Ronaldo’nun ‘iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi’ sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.

ABD savcıları, Mayorga’nın iddialarını doğrulayamadıklarını, bu nedenle de Ronaldo’nun tecavüzle suçlanamayacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Ronaldo’yu, 13 Haziran 2009’da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak dava açmış 325 bin dolarlık gizlilik anlaşmasıyla dava kapanmıştı.

Eylül 2018’de dava yeniden açıldı. Dava dilekçesinde yer alan iddiaya göre Ronaldo, barda tanıştığı Mayorga’yı Las Vegas manzarasına sahip otel odasına davet etti.

Dava dilekçesine göre olaylar şöyle gelişti:Daha sonra Mayorga’yı zorla yatak odasına götüren Ronaldo, davalıya cinsel saldırıda bulundu.

Mayorga, cinsel saldırıya direnirken, çığlık atarak Ronaldo’dan durmasını istedi.

Ronaldo’nun tecavüz olayının ardından özür dilediği belirtilen dilekçede, Portekizli yıldızın “Normalde centilmen bir erkeğimdir” dediği yazıldı.

İtalya Seri A takımlarından Juventus’un formasını giyen futbolcu, Mayorga tarafından ortaya atılan tecavüz iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

33 yaşındaki Futbolcu, “Adımı temize çıkarmaya istekli olsam da, benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanlar tarafından yaratılan bu medya cümbüşünü beslemeyi reddediyorum” şeklinde konuşmuştu.

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