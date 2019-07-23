Mağdur suçlu çıktı

Akıncılar’da meydana gelen trafik çarpışmasında, arabada yolcu olarak bulunan Ahsan Tarıq’ın 4 yıldır ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi. Zanlı tutuklandı

Evrim KAMALI

KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Ahsan Tarıq tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ömer Can, olayla ilgili bulguları aktardı. Can, Akıncılar’da meydana gelen trafik çarpışmasında arabada yolcu olan zanlı Ahsan Tarıq’ın 10 Ağustos 2015 tarihinden itibaren ülkede kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.