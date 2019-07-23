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14 ülke Akdeniz’deki sığınmacıları paylaşmayı kabul etti

23 Temmuz 2019

Avrupa Birliği’ne üye 14 ülke Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların paylaştırılmasını öngören mekanizmayı kabul etti. Kararı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kamuoyuna duyurdu.

Avrupa Birliği’ne üye 14 ülke, Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların paylaşılması için Almanya ve Fransa tarafından önerilen “dayanışma mekanizmasını” kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 üye ülkenin dış ve iç işleri bakanlarını bir araya getiren Paris’teki zirvenin sonucunu bu şekilde kamuoyuna duyurdu.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Macron 14 ülkeden sekizinin de yeni mekanizmaya “aktif” katılım sözü verdiğini belirtti.

Reuters’in Fransız hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre bu ülkeler Almanya ve Fransa’nın yanı sıra Portekiz, İrlanda, Finlandiya, Litvanya, Hırvatistan ve Lüksemburg.

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