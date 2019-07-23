Bıçağı dayayıp “evden çık” dedi

Lefkoşa’da eşini öldürmekle tehdit ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mehmet Recep dün mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eşine çakı gösterip, öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen zanlı Mehmet Recep tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Cennet Koruk, zanlı Mehmet Recep’in Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Tehdidi” , “Kanunsuz Bıçak Taşımak” suçlarına tutuklandığını söyledi.

Koruk, önceki gün saat 21.00 raddelerinde zanlı Mehmet Recep’in eşi Hakime Rasimova Recep’e çakı doğrultarak “bu evden çıkacaksın, seni bu evde istemiyorum. Çıkmazsan kan düşecek, sakat bırakırsam on beş yıl, öldürürsem otuz yıl yerim” diyerek “Şiddet Kullanma Tehdidinde” bulunduğunu söyledi.

Koruk, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Cennet Koruk, soruşturmanın yeni başladığını belirterek aranan emareler ve alınacak ifadeler olduğunu kaydetti.

Koruk, zanlının serbest kalması halinde aranan emareye ve alınacak ifadelere müdahale etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi, zanlının soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.