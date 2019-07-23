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Hasar küçük korku büyük

23 Temmuz 2019

Yedidalga köyünde dün öğle saatlerinde çıkan yangında yaklaşık 45 adet çam ağacı zarar gördü,

 

Gürsel KARAGÖZLÜ

Yedidalga köyü içme suyu depolarının bulunduğu bölgede sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangına, Orman Dairesi ekipleri, Gemikonağı ve Güzelyurt İtfaiyeleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra köylüler de müdahale etti.

Yangın, kısa sürede yangını kontrol altına alındı.

 

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Orman Dairesi Güzelyurt Sorumlusu Can Conkbayır olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çıkan yangın sonucu, yaklaşık 10 dönümlük engebeli razide bulunan yaklaşık 45 çam ağacı kısmen yanarken, 6 adet Akasya ile bazı yabani ağaçlar ve bir vatandaşa ait kulübe yandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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