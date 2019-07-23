Kıbrıs

Meteoroloji Dairesi: Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

23 Temmuz 2019
Meteoroloji

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün hava açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 32-40 derece dolaylarında seyredecek.

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