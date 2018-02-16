Romantizme diyecek yok

GÖNÜLLERE AKTILAR:

Lefkoşa’daki Karafaki Restaurant’ın Sevgililer Günü kutlamasında sahne alan Burçin ve Işık romantik şarkılarla konukların gönüllerine aktılar.

Çiftlerin mutlu birlikteliklerini kutlamasına vesile olan 14 Şubat Sevgililer Gününün gecesinde buram buram romantizm kokan şarkılar ülkemiz mekanlarından yükseldi. Kutlamalardan biri de Lefkoşa’da hizmet veren Karafaki Restaurant’ta yaşandı. Işık ve Burçin’in sahne aldığı mekan kırmızı balonlar eşliğinde aşkın büyüsünü masalara taşıdı.

Gece boyunca birbirinden romantik şarkılarla çiftlerin kutlamasına renk katan Burçin ve Işık büyük bir beğeni kazandı. Geceye özel olarak şarap rengi, şık bir kıyafet giyen Burçin sahnede hayli göz doldursdu.