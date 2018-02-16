Kadehler aşk şerefine kalktı

AŞK “YAĞMUR”UNA TUTULDULAR:

Girne’de hizmet veren Sky Lounge&Bar, Sevgililer Günü kutlamasında ülkemizin başarılı sanatçılarından Yağmur Özerem eşliğinde aşkı kucakladı.

Girne’nin sevilen mekanlarından Sky Lounge&Bar Sevgililer Günü gecesinde çiftlere oldukça nezih ve romantik bir kutlama hazırladı. Ülkemizin sevilen sanatçılarından Yağmur Özerem’in sahne aldığı mekanda kadehler aşk şerefine havaya kalktı.

Çiftlerin romantik şarkılar eşliğinde gönüllerince sohbet etme olanağı yakaladığı sevgi gecesinde gece mavisi elbisesiyle sahnede ışıldayan Yağmur Özerem büyük beğeni kazandı. Konuklar sevginin ve beraberliğin kutsallığının sohbet konusu olduğu geceden mutlu bir şekilde ayrıldı.