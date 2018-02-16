Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık sorunları konuşuldu

Kıbrıslı Türk ile Türkiyeli kişilerin evliliklerinden doğan ancak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan yüzlerce kişi, “Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlık Sorunları” konulu bilgilendirme toplantısına katıldı.

KTÖS ve KTOEÖS işbirliği ile Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık sorunları ile ilgili bilgilendirme semineri dün akşam 19:00’da Lefkoşa AKM’de gerçekleştirildi.

Seminere büyük ilgi

İlginin yoğun olduğu seminere çok sayıda kişi katıldı. Salon tıklım tıklım oldu. Bir çok kişi de dışarıda bekledi.

Katılımcılar, seminerden önce ‘Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlıkları Bilgi Formu’nu doldurup sıkıntılarının ne olduğunu yazdılar.

Elcil: Amacımız mağduriyeti girmek

Seminerde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, KTÖS ve KTOEÖS olarak bir inisiyatif alarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yola çıkış amaçlarının ülkede var olan bir mağduriyeti gidermek olduğunu söyledi. Elcil, ülkede ciddi anlamda bir mağduriyet olduğunu ve bireylerin girişimleri ile bir yere varılamaycağını belirtti.

Elcil: Temel sıkıntı siyasi ve bu siyasetin yarattığı hukuk sistemi

Elcil, esas temel sıkıntının siyasi ve bu siyasetin yarattığı hukuk sistemi olduğuna vurgu yaptı. Elcil, “Bunları ortaya çıkarmak için bir belge dağıttık. Bu belgelerin bize ulaştırılması önemlidir. Üzerine yazılan bilgileri analiz edip gruplayacağız. Mağduriyetin ne yönde olduğuyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Bu konuda atılacak adımların çeşitli boyutları var. Bunlardan ilki hukuksal boyutu. Bu, çok uzun süreli bir süreçtir.”dedi

Elcil, konunun yasal boyutunun inceleneceğini ve vatandaşlara bilgi verileceğini söyledi.