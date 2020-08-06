Rogers: Random PCR testeri için geç kalmıyor muyuz?

Covid-19 pandemisi sonrasında dünyada ve ülkemizde tekrar açılımlar bir süredir başladı. Son haftalarda, en yakınımızda olan gerek Güney Kıbrıs’ta gerek Türkiye’de vaka artışlarını tekrardan gözlemlemekteyiz. Ülkemize B kategorisinde olan ülkelerden girişlerde PCR testi isteyerek ülkeye pozitif vaka giriş riskini azaltsak da, ortadan kaldıramıyoruz. Virüsün inkübasyon süresinin 14 güne kadar sürebileceğini göz önünde bulundurarak ülkeye girdikten sonra da bazı kişilerin pozitifleşebileceğini artık hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde de yerel bulaş olması beklenen birşeydir. Önemli olan hızla yayılımın önüne geçilmesidir.

Ülkeye girdikten sonra pozitifleşen birkaç vaka örneği geçen hafta tespit edilmiş, temaslılarının ise karantinada pozitifleştiği gözlemlenmiştir. Bazı kişilerin Covid-19’u asemptomatik olarak geçirebileceği de göz önünde bulundurarak, bu noktada Sağlık Bakanlığı’na salgının hızla yayılarak yaygın yerel bulaş haline gelmesini önlemek açısından büyük görev düşmektedir. Covid-19 pandemi sürecinde büyük özveri ile emek veren sağlık çalışanlarının hakkını ne yapsak ödeyemeyiz.

Şu anda ülkemizde vakaların hızla yayılmasını önlemek ve salgının Sağlık sistemimizi yoracak seviyeye ulaşmaması açısından, halihazırda yapılanlara ek olarak, hemen alabileceğimiz bazı önlemler var:

1. Her bölgede random PCR testleri yaparak yerel vaka yayılımını tespit etmek ve kısıtlamak/önlemek

2. Uzun süredir konuşulan ve yürürlüğe girmeyen Temaslı Takip Aplikasyonu’nun yürürlüğe girmesi ve ülkede yaşayanlara ve ülkeye girişlerde turistlere zorunlu kılınması; böylece pozitif vaka tespit edilmesi durumunda temaslıların da hızla tespit edilip izole edilmesi

İçinde bulunduğumuz tekrar açılım sürecinde sağlık ve ekonomi dengesini korumak açısından yapabileceğimiz en iyi şey sağlık açısından önlemlerimizi erken almaktır. Bu gibi çok da zor olmayan birkaç dokunuşla sistemi daha kolay denetleyerek kontrol altında tutabiliriz.