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Dolar 7,0620 Euro 8,3990 liradan güne başladı.

6 Ağustos 2020
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,0620 liradan, euro 8,3990 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,0610 liradan alınan dolar, 7,0620 liradan satılıyor. 8,3980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,3990 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0340 lira, euronun satış fiyatı ise 8,3780 lira olmuştu.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,05617,06557,08027,0287%0,3009:15
EUR – Euro8,40338,46498,45538,3315%1,0509:15
GBP – İngiliz Sterlini9,30249,36829,35039,2346%1,2109:15
CHF – İsviçre Frangı7,77557,78607,77067,7886%0,3809:14
CAD – Kanada Doları5,32225,33335,32165,3369%0,4009:15


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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