Dolar 7,0620 Euro 8,3990 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0620 liradan, euro 8,3990 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,0610 liradan alınan dolar, 7,0620 liradan satılıyor. 8,3980 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,3990 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0340 lira, euronun satış fiyatı ise 8,3780 lira olmuştu.