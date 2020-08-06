Avustralya’da ikinci dalga

Avustralya’nın Victoria eyaletinde 8 kişinin daha yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 255’e, virüse yakalananların sayısı da 19 bin 927’ye yükseldi.

Covid-19 salgını nedeniyle can kaybı ve yeni vaka artışının sürdüğü Victoria eyaletinde 471, Yeni Güney Galler’de 12 kişinin daha virüse yakalanmasıyla, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 19 bin 927’ye çıktı.

YENİ ZELANDA’DA YENİ COVİD-19 VAKASI KAYDEDİLMEDİ

Yeni Zelanda Genel Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, düzenlediği basın toplantısında 5 binden fazla kişiye yapılan testlerde, Covid-19 vakasına rastlanılmadığını söyledi.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 23 olduğunu ve tüm vakaların otellerde karantinada tutulduğunu belirten Bloomfield, hastanelerde Covid-19’lu hasta bulunmadığını hatırlattı.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 97 gündür toplum içinde Covid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 1569 kişiden 22’si hayatını kaybetmişti.

AFRİKA’DA VAKA SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI Afrika kıtasında, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 997 bin 350’ye yükseldi. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 15 bin 131 artarak 997 bin 350 oldu. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 536 artışla 21 bin 679’e ulaştı.