Bilim ve TeknolojiSağlık

Moderna corona virüs aşısının fiyatını açıkladı

5 Ağustos 2020
Aşı, Moderna, Moderna CEO'su Stéphane Bancel, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif,

Aşı çalışmalarında insanlı üçüncü faza geçen ve bu çalışmaları Eylül ayına kadar tamamlamayı planlayan Moderna, üreteceği aşının fiyat aralığını açıkladı.

Moderna CEO’su Stéphane Bancel, bir doz aşı fiyatının 32-37 dolar arasında olacağını söyledi. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlerde fiyat aralığının 50-60 dolar aralığında olacağı belirtilmişti.

Aşı çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan ve şimdiye kadar piyasada hiç bir ilacı olmamasına karşın ABD hükümetinden 1 milyar dolara yakın maddi destek alan Moderna, geçtiğimiz haftalarda üçüncü faz testlere başladığını duyurmuştu. Şirketin Eylül ayına kadar tamamlamayı planladığı üçüncü faz testlere 30 bin kişi katılacak.

Moderna’nın üreteceği aşının fiyatının ne olacağı ise uzun süredir merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta İngiliz Financial Times, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, aşının bir dozunun 50-60 dolar olabileceğini yazmıştı.

FİYAT DÜŞTÜ

Ancak bugün şirketten gelen açıklama bu fiyatın daha düşük olacağına işaret ediyor. Moderna CEO’su Stéphane Bancel, düşük hacimli anlaşmalarda bir doz aşı fiyatının 32-37 dolar arasında olacağını söyledi. Bancel, yüksek hacimli siparişlerde ise fiyatın daha da düşebileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD hükümeti, Pfizer ve alman BioNTech tarafından geliştirilen diğer aşı için 39 dolar üzerinden anlaşma yapmıştı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kanada’da Covid-19 tedavisi için Remdesivir ilacının kullanımına onay

Kanada’da Covid-19 tedavisi için Remdesivir ilacının kullanımına onay

29 Temmuz 2020
Photo of Bayramda “Salla Kazan” ile 2 katı hediye

Bayramda “Salla Kazan” ile 2 katı hediye

28 Temmuz 2020
Photo of Dünya Hepatit Günü: Hepatit nedir? Nasıl bulaşır?

Dünya Hepatit Günü: Hepatit nedir? Nasıl bulaşır?

28 Temmuz 2020
Photo of Apple yapay zeka için 20 şirket satın aldı

Apple yapay zeka için 20 şirket satın aldı

28 Temmuz 2020
Photo of Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı

Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı

28 Temmuz 2020
Photo of Ortopedi ve Travmatoloji Servisi yenilendi

Ortopedi ve Travmatoloji Servisi yenilendi

28 Temmuz 2020
Photo of Florida’da Covid-19’a yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı

Florida’da Covid-19’a yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı

28 Temmuz 2020
Photo of Karpuz kalp ve damar hastalıklarından koruyucudur

Karpuz kalp ve damar hastalıklarından koruyucudur

27 Temmuz 2020
Photo of Corona virüsü saniyeler içinde tespit eden test geliştirildi

Corona virüsü saniyeler içinde tespit eden test geliştirildi

27 Temmuz 2020
Photo of Toplum sağlığı krizi çalışmaları hızlandırdı

Toplum sağlığı krizi çalışmaları hızlandırdı

26 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı