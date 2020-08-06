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Tatar: Seçimden zaferle çıkacağız

6 Ağustos 2020
Ersin Tatar

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar Gazimağusa’da partinin ilçe teşkilatlarının da katıldığı kokteylde, partililerle bir araya geldi.

Gecede ilk sözü alan Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, gece gündüz demeden çalışarak hep birlikte Genel Başkan Ersin Tatar’ı seçim yarışından zaferle çıkarılacağını vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner de tüm dünyanın Covid-19’la mücadele ederken hükümetin almış olduğu yerinde ve zamanında kararlarla bu sürecin başarıyla yönetildiğini söyledi.

Covid-19’a karşı yürütülen mücadelede elde edilen başarının Dünya Sağlık Örgütü literatürüne girdiğine dikkat çeken Saner, ekonomide yaşanan olumlu gelişmelere de vurgu yaptı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar da Ulusal Birlik Partisi’nin örgütlü yapısıyla ülkenin siyasi geleceğine şekil vereceğini belirterek partinin bu günlere kolay gelmediğini kaydetti.

Başbakan Tatar, Covid-19 sürecinde ise alınan tedbirler ve halkın uyumu sayesinde başarının yakalandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye yapılan maddi yardımlara da değinen Tatar, ekonomik sıkıntıların büyük ölçüde aşıldığını ifade etti.

11 Ekim tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak ise Tatar, kenetlenerek seçimden zaferle çıkılacağına inanç belirtti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamına Türkiye ile uyumlu çalışacak kişinin gelmesinin önemine de dikkat çekti.

(BRT)


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