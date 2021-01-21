Rogers: Ne insani ne de kurallara uygun!

Jale Refik Rogers, bu dahi fikir ülkemizde risk grubunda olan birçok kişinin hayatı ile oynamaktır.

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, 80 yaş ve üzerindeki kişilerin Covid-19 aşısı için hastanelere çağrılmasının pandemi kurallarına uygun olmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rogers, şunları kaydetti

“80 yaş üstü risk grubundaki kişileri hastanelere çağırıp, uzun kuyruklarda aşı için bekletmek, aşı yapamadan geri göndermek ne insanidir ne de pandemi kurallarına uygundur.

Özveri ile çalışan hastane personeli ile vatandaşı karşı karşıya getiren bu dahi fikir ülkemizde risk grubunda olan birçok kişinin hayatı ile oynamaktır.

Böyle bir dönemde Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu ve planlı davranmaya davet ediyorum. Belediyeler ve sağlık merkezleri dururken, bunlardan faydalanmak yerine yapılan bu uygulama be akla ne vicdana uyar.