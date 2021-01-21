İngiltere’de koronavirüs önlemleri sonrası enfeksiyon ‘artmış olabilir’

Imperial College London’dan bilim insanlarının araştırmalarında elde ettikleri ilk bulgulara göre, 6-15 Ocak döneminde enfeksiyon oranı, Aralık ayı başına kıyasla yüzde 50 daha fazlaydı.

143 bin kişiye yapılan PCR testi sonuçlarına göre Aralık’ta virüs taşıyan kişilerin nüfusa oranı yüzde 0,91’ken, Ocak başında bu oran yüzde 1,58’e çıktı.