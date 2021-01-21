Dünyanın en büyük aşı üreticisinde yangın

Olay yerinden 3 kişi kurtarıldı. Söz konusu tesisin inşaat halinde olduğu, yangından aşı üretiminin etkilenmediği bildirildi.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Enstitü, 170’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor

1966 yılında kurulan Hindistan Serum Enstitüsü, koronavirüs salgınından önce dahi her yıl 1,5 milyar doz aşı üretimi gerçekleştiriyordu.

Enstitünün ürettiği aşılar, 170’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.