Robert Pattinson’un yeni Batman olacağı resmi olarak doğrulandı

Robert Pattinson’ı Alacakaranlık serisinden çok iyi biliyoruz. Bu rol için güçlü bir seçim gibi gözüküyor. Kendisi, yeni Batman filmlerinin çıkması ile adından oldukça fazla söz ettirecek.

Batman rolünde daha önceden oynayan Ben Affleck, Adalet Birliği (Justice League) filminde son kez Batman olarak izleyici karşısına çıktı. Affleck, yaptığı açıklamada artık Batman karakterini canlandırmak istemediğini söylediği için bu seçim gerçekleşti.