Robert Pattinson’un yeni Batman olacağı resmi olarak doğrulandı
Warner Bros., Robert Pattinson’ın Batman rolünü oynayacağını onayladı. Pattinson, Batman rolü için ilk akla gelen isimler arasında bulunuyordu. Filmin yapımcısı, Pattinson’ı sevmişti fakat stüdyo Nicholas Hoult ile Robert Pattinson arasında kaldı çünkü iki oyuncu da oldukça sevilen ve yetenekli oyunculardı. Dün yapılan buluşma sonucunda son karar verildi ve Pattinson’ın yeni Batman olacağı kesinleşti.
Robert Pattinson’ı Alacakaranlık serisinden çok iyi biliyoruz. Bu rol için güçlü bir seçim gibi gözüküyor. Kendisi, yeni Batman filmlerinin çıkması ile adından oldukça fazla söz ettirecek.
Batman rolünde daha önceden oynayan Ben Affleck, Adalet Birliği (Justice League) filminde son kez Batman olarak izleyici karşısına çıktı. Affleck, yaptığı açıklamada artık Batman karakterini canlandırmak istemediğini söylediği için bu seçim gerçekleşti.