Hükümet izledi LTB sahip çıktı

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) anlamlı bir işbirliğine imza attı

VARLIĞI SÜRECEK: Lefkoşa Türk Belediyesi, uzun zamandır mali sıkıntılar nedeni ile zor günler geçiren Elele Kreşi’ne el uzattı. LTB Başkanı Harmancı ile kreşi işleten SORÖV’ün Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün kreşin belediye sorumluluğunda varlığını sürdürmesi için el sıkıştı

ANLAMLI HEDİYE: Elele Kreşi’nin LTB himayesinde varlığını sürdürmesi için varılan uzlaşının 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ne denk gelmesi dezavantajlı çocuklar için anlamlı bir armağan oldu. Kreş sayesinde çalışma yaşamına katılma imkânı bulan anneler de uzlaşıyı sevinçle karşıladı

YENİ MEKÂN MÜJDESİ: LTB Başkanı Mehmet Harmancı, hedeflerinin Elele Kreşi’nin hizmet alanını genişletmek olduğunu açıkladı. Bu amaçla “yakın bir gelecekte yeni bir mekân yaratacağız” diyen Harmancı, LTB’nin her zaman için sosyal projelere önem veren bir belediye olduğunu kaydetti

Duygu ALAN

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV)’ün “Güçlü ebeveyn güçlü çocuk projesi” kapsamında 2016 yılında hayata geçirdiği kreş projesi ve kurulduğu günden beri faaliyetlerini tamamen gönüllülük esasınca yürüttüğü Elele Kreşi’nin sorumluluğunu LTB üstlendi.

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, konuya ilişkin açıklamasında, SORÖV ile LTB’nin detaylı işbirliği protokolü çerçevesinde Elele Kreşi’nin hizmet kapasitesini arttırılarak faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Düzgün, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde dezavantajlı çocuklar için verebileceğimiz en büyük hediyeyi LTB ile verebildiğimiz için ayrıca mutluyum” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ise Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın büyük emek ve özveri ile çalışmalarını yürüttüğü Elele Kreşi’nin hizmetlerini devam ettirebilmesi için LTB olarak sorumluluk yüklendiklerini kaydetti.

Harmancı, dezavantajlı 40’tan fazla çocuğa hizmet veren kreşin sorumluluğunun SORÖV ile ortak kararları çerçevesinde, 1 Haziran’dan itibaren LTB’ye ait olacağını dile getirdi.

Mehmet Harmancı, LTB’nin mümkün olan en kısa zamanda da daha çok çocuğa, daha yüksek standartta hizmet vermek için de yeni mekanı yaratacak” dedi ve tüm çalışmalarını SORÖV ile işbirliği içerisinde yürüteceğini ifade etti.

Düzgün: SORÖV 10 yıldır devlet desteği olmadan ayakta

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, 10 yıldır ciddi bir devlet desteği olmadan kadın ve çocukların yaşamına dokunabilen Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın 2016 yılında “Elele Kreşi” kurarak ekonomik bağımsızlık ve insan haklarına uygun yaşam hakkı olan kadınların çocuklarını bırakabileceği güvenli bir ortam oluşturduğunu anlattı.

Düzgün, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın “Güçlü ebeveyn güçlü çocuk projesi” kapsamında faaliyetlerini tamamen gönüllülük esasınca yürüten Elele Kreşi’nde bir süredir mali sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Elele Kreşi’ndeki mali sorunların, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın merkez ofisinin yer aldığı, uzun yıllar “Kadın Sığınma Evi” olarak da hizmet veren binanın üçte ikisine Sağlık Bakanlığı’nın el koyması ile başladığını anlatan Düzgün, hatta bu sebeple SORÖV’ün Kadın Sığınma Evi, faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını anımsattı.

Bakanlığın geçtiğimiz Nisan ayında SORÖV’ün hizmet binasının 4 odasına daha el koyduğuna işaret eden Hatice Düzgün, Elele Kreşi’nin tüm olumsuzluklara rağmen halen mevcut binasında faaliyetini sürdürdüğünü ifade etti.

Düzgün, ancak Elele Kreşi’nin devlet desteği olmaksızın, tamamen yardımlarla ve gönüllülük esası ile faaliyetlerini yürüttüğünden oradaki öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili son aylarda bir takım sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

“Harmancı ve ekibi büyük bir sorumluluk örneği sergiledi”

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, yaşanan tüm olumsuzluklara karşı vakfın dik duruşundan ödünden vermediğini ve var olma mücadelesini sonuna kadar sürdüğünü belirterek hizmetlerinin sürdürülebilirliği için önceki günde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile işbirliği arayışına girdiklerini anlattı.

Düzgün, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve ekibinin sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek işbirliği taleplerine hızlı bir şekilde olumlu cevap verdiklerini dile getirdi.

“LTB ve SORÖV’den çocuklarımız için en kıymetli hediye”

Hatice Düzgün, SORÖV ile LTB’nin detaylı işbirliği protokolü çerçevesinde Elele Kreşi’nin hizmet kapasitesini arttırılarak faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Düzgün, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde dezavantajlı çocuklar için verebileceğimiz en büyük hediyeyi LTB ile verebildiğimiz için ayrıca mutluyum. Bu anlamada LTB Başkanı Sayın Harmancı ve ekibine sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Harmancı: Kreşin sorumluluğu artık LTB’ye ait olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’nın büyük emek ve özveri ile çalışmalarını yürüttüğü Elele Kreşi’nin hizmetlerini devam ettirebilmesi için LTB olarak sorumluluk yüklendiklerini kaydetti.

Harmancı, açıklamasında, dezavantajlı 40’tan fazla çocuğa hizmet veren kreşin sorumluluğunun SORÖV ile ortak kararları çerçevesinde, 1 Haziran’dan itibaren LTB’ye ait olacağını dile getirdi.

“SORÖV ile işbirliği içerisinde hareket edeceğiz”

LTB’nin mümkün olan en kısa zamanda da daha çok çocuğa, daha yüksek standartta hizmet vermek için de yeni mekanı yaratacağını açıklayan Harmancı, “Tüm bu çalışmalarımızda SORÖV ile işbirliği içerisinde hareket edeceğiz” dedi.

Harmancı, LTB’nin her zaman için sosyal projelere önem veren bir belediye olduğunu kaydetti.