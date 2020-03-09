RMMO Genelkurmayı’nda acil koronavirüs toplantısı

RMMO’nun 2 askerinde corona virüsü şüphesi bulunması nedeniyle RMMO Genelkurmayı acil toplantı gerçekleştirme kararı aldı.

Rum basınından alınan bilgilere göre, toplantıda riski en aza indirmek için bazı önlemlerin alınması bekleniyor.

Diğer yandan Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı ise Lefkoşa ve Baf kışlalarında bulunan 2 askerin koronavirüs vakalarının araştırıldığını ve test sonuçlarının beklendiğini açıklamıştı.

Bir şüpheli askerin Limasol Devlet Hastanesi’nde diğerinin ise Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi’nde bulundukları kaydedildi.

Güneyde 1 tutuklu, 2 de asker karantinaya alındı

Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki bir kişi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait kışladaki iki askerin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı belirtildi.

Rum basınından alınan bilgilere göre, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan Lefkoşa’da bulunan Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum ile iki RMMO askerinin kısa bir süre önce Yunanistan’da, Patra’da bulunduklar.

Omorfitas Polis Karakolunun, geçtiğimiz Cumartesi akşamı kapatılarak dezenfekte edildiğini ayrıca bahse konu tutukluyla temas içinde olan polislerin, avukatların ve diğer tutukluların da inceleme altına alındığı belirtildi.

Lefkoşa’nın güneyindeki bir kışlada ve Baf’ta görevli Kıbrıslı Rum iki askerin tedbir amaçlı olarak bugün de karantinada kalacağını bildirildi.

Ev karantinasında bulunan kişiler listesine 28 kişinin daha eklendiğini de yazdı.

28 kişiden 18’nin Lefkoşa’nın güneyindeki özel okul öğrencileri ile 2 öğretmen olduğunu yazan gazete, diğer 10 kişinin ise Barselona’ya gezi için gittiğini ve koronavirüs taşıyan kişi ile birlikte seyahat ettiklerini yazdı.

Gazete bu kişilerin 28 Şubat tarihinde Atina üzerinden bir uçuşla Ada’ya döndüklerini, geçtiğimiz Cuma akşamı ise uçak yolculuğu sırasında koronavirüslü kişi ile birlikte seyahat ettikleri konusunda bilgilendirildiklerini belirtti.

Habere göre bu kişiler, evlerinde gözlem altında kalacak ve Ada’ya döndükleri günden itibaren 14 günün dolmasını bekleyecek.

Öte yandan Politis gazetesi koronavirüs şüphesi bulunan iki vakanın tahlil sonuçlarının bugün netlik kazanacağını yazdı.

Habere göre, Omorfitas Polis Karakolunda tutuklu bulunan kişi, yüksek ateş nedeniyle Lefkoşa Rum Genel Hastanesine kaldırılırken burada şüpheli vaka olarak addedilmesinin ardından karantinaya alındı.

RMMO’ya ait .Lefkoşa’daki kışlada görev yapan ve kısa bir süre önce Yunanistan’a seyahat eden askerin de Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde karantinada bulunduğunu yazan gazete kışlanın da karantinaya alındığını belirtti.

Gazete kışlada tüm gerekli tedbirlerin alındığını ayrıca diğer askerlerin de çıkış izni almaması, çıkış izninde olanların ise geri dönmemesi yönünde karar alındığını da yazdı.