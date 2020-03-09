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1 haftada 66 çarpışma

9 Mart 2020

Geçen hafta (02 – 08 Mart 2020 tarihleri arasında) KKTC’de toplam 66 trafik çarpışması meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu çarpışmalardan 10’u yaralanmayla ve 56’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen çarpışmalarda 12 kişi yaralandı.

Trafik çarpışma sebepleri ise, süratli araç kullanmak (16), kavşakta durmamak (15), dikkatsiz sürüş yapmak, (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (7) olarak belirlendi. .

Çarpışmalarda toplam 613,550.00 TL hasar meydana geldi.




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