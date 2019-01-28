Reynmen, YouTube Türkiye rekorlarını alt üst etti

Sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni video klibi ‘Derdim Olsun’ ile iki adet YouTube rekorunu kırdı.

Birçok kişinin Reynmen olarak tanıdığı Yusuf Aktaş, yeni yayınladığı şarkısı “Derdim Olsun” adındaki yeni şarkısı ile 24 saat içerisinde 11 milyonun üzerinde bir izlenme sayısına ulaştı. Bu sayıyla birlikte de 24 saat içerisinde en çok izlenen video rekorunu kırmış oldu.

Şarkı yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın diğer ülkelerinde de fazlasıyla ilgi görüyor. Şu anda YouTube’un ‘trending’ sayfasında hızla ilerleyen şarkı, YouTube Türkiye’de birinci sıraya oturmuş durumda.

Şu anda 3,3 milyona yakın takipçiye sahip olan Reynmen’in şarkısının 17 milyon izlenmeye ulaştığını belirtmekte de yarar var. Video 1,3 milyon beğenmeye sahip.

Bu beğenme sayısını da çok kısa bir sürede aldığı için ‘1 milyon beğeniye en hızlı ulaşan kişi’ unvanı da Reynmen’in oldu.

Reynmen’in müzik videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.