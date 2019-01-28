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Bilim İnsanları, Kanser İlacı Yumurtlayan Tavuk Yetiştirdi

28 Ocak 2019

İskoçya’da çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bazı kanser türlerini tedavi etmede kullanılacak ilaçlar yumurtlayabilen tavuklar üretti.

Son dönemde genetiği ile oynanarak hastalıklara bağışlıklık kazanmış bebeklerle ilgili çok sık haber okuyoruz. Ancak bu kez durum daha ilginç. İskoç bilim insanları, genetiği ile oynanması sonrasında eklem iltihaplanması ve kanserle ilgili oldukça güçlü ilaçlar yumurtlayan tavuklar üretti.

Edinburgh’taki Roslin Teknolojileri’den Dr. Lissa Herron, genetiğin değiştirilmesi sürecinde insanların veya tavukların rahatsız olacağı bir durum yaşanmadığını, çok yakın zamanda ilaç üretimini ticari boyutlara taşıyacaklarını belirtiyor.

İşte Herron’un açıklamaları:

“Çok büyük kümeslerde yaşıyorlar. Yüksek eğitimli teknisyenler tarafından günlük suları ve yemleri veriliyor ve çok rahat bir aşam sürüyorlar. Tavuklar sadece normal bir şekilde yumurtluyor. Sağlıklarını herhangi bir şekilde etkilemiyor. Sadece yumurtluyorlar. Bu tavuklarla üretim, ilaç fabrikalarına göre 10 ila 100 kaat daha düşük maliyetli. Dolayısıyla, en az 10 kat daha düşük bir üretim maliyetinden bahsediyoruz.”

Heron, projelerinden emin konuşsa da bugüne değin devrimsel ilaç ve tedavi fikirleriyle gelen kişilerin ve bilim insanlarının akıbetini maalesef hepimiz biliyoruz. Umuyoruz ‘kanser ilacı yumurtlayan tavuk’ ilaç baronlarına kurban gitmez.

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