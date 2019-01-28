Android Q, Arka Plan Uygulamalarının Verileri Okumasını Engelleyebilir

XDA Developers’ta çıkan bilgilere göre Google, Android’in yeni sürümüyle arka planda çalışan uygulamaların veri okumasının önüne geçebilir.

Android, yapabildiği şeyler bakımından oldukça sevilen -ve tercih edilen- bir işletim sistemi. Fakat kullanıcıların canını sıkabilecek birtakım “özelliklere” de sahip. Bunlardan birisi de arkaplanda çalışan uygulamaların içeriğinin okunması.

Bir zamanlar var olan Windows Phone, bu izni hiçbir uygulamaya vermiyordu. Copperhead OS gibi bazı custom Android ROM’lar ise bu izni bloke ediyor. Fakat Google resmi olarak bu konuda herhangi bir kısıtlamaya sahip değil. Fakat XDA’deki geliştiriciler tarafından keşfedilen bir koda göre bu durum değişebilir.

XDA’in Android Q’da bulduğu “android.permission.READ_CLIPBOARD_IN_BACKGROUND.” kodu, yalnızca izin verilen uygulamaların arka planda çalışırken verileri okuyabileceğini gösteriyor. Koruma seviyesi ise “signature (imza)” yani sadece sistem düzeyindeki uygulamalar kullanabiliyor.

Bu durum, yüksek ihtimalle üçüncü parti Android uygulamalarının Android Q ve daha sonraki sürümlerde uygulama kullanımda değilken herhangi bir veri okuyamayacağı anlamına geliyor. Her ne kadar bazı uygulamalar bu yüzden bozulabilecek olsa da kullanıcı güvenliği ve gizliliği için doğru yönde atılmış bir adım.