Microsoft ve Mozilla Mühendisleri, Twitter’da Chromium Kavgasına Tutuştu

Microsoft mühendislerinin, Mozilla ekibini Chromium projesine katılmak için ikna etme çabaları başarısız olmuş gibi gözüküyor.

Microsoft, yıllarca direndikten sonra internet tarayıcı savaşlarında teslim bayrağını sanal anlamda çekmiş ve Google’ın Chromium projesini benimseyeceğini açıklamıştı. Öyle görünüyor ki Microsoft, bu yeni projenin yayılması için elinden geleni yapıyor.

Kenneth Auchenberg, Microsoft’un kod ekibindeki program yöneticisi olarak çalışıyor. Auchenberg, blog.mozilla.org’dan bir yazıyı paylaştığı tweetinden Mozilla’yı Chromium’a katılmaya çağırdı.

Thought: It's time for @mozilla to get down from their philosophical ivory tower. The web is dominated by Chromium, if they really *cared* about the web they would be contributing instead of building a parallel universe that's used by less than 5%?https://t.co/0zi2NCtzb4 — Kenneth Auchenberg (@auchenberg) January 25, 2019

“Düşünce: @mozilla’nın felsefi fildişi kulelerinden aşağı inme zamanı. İnternet Chromium tarafından domine edilmiş durumda, gerçekten interneti *önemiyorlar* ise sadece yüzde 5 tarafından kullanılan bir paralel evren yaratmak yerine katkı yapmaları gerekmez mi?”

Auchenberg’in sözleri hem Mozilla mühendisinden hem de açık web destekçisi kitleden tepki gördü.

Hey, Mozilla engineer and Chromium committer too here… Not having multiple implementations of the web means that the web stops being an open platform… People start relying on Chromium bugs, and standards / specs become useless, making innovating impossible. — Emilio (@ecbos_) January 26, 2019

Selam, Mozilla destekçisi ve Chromium katılımcısıyım ben de… Webin çoklu uygulamaları olmaması demek, internetin artık açık bir platform olmayacağı anlamına gelir. İnsanlar Chromium’un bug’larına bel bağlamaya başlarlar ve standartlar/özellikler kullanışsız hale gelir, inovasyonu imkansız kılar.”

Auchenberg bunun üzerine verdiği cevapta, yeni bir render sistemi yerine piyasanın kabul ettiği açık kaynak koduna daha fazla katkı sağlamanın daha verimli olacağını savundu.

Bir başka Mozilla mühendisinin konuşmaya karışıp Microsoft’u kaçmakla suçlamasının ardından, eski Mozilla CTO’su Andreas Gal de olaya dahil oldu.

I’m afraid this tweet will not age well :-/ — andreasgal (@andreasgal) January 27, 2019

“Sırf işverenin kendi insanlarından ve teknolojisinden vazgeçti diye herkes onu takip etmek zorunda değil.”

“Bu hiç de iyi bir yere gitmiyor.”

Tartışmanın nereye varacağı belli olmaz ama son sözü her zamanki gibi serbest piyasa koşulları söyleyecek gibi duruyor.