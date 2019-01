Microsoft ve Mozilla Mühendisleri, Twitter’da Chromium Kavgasına Tutuştu

Microsoft mühendislerinin, Mozilla ekibini Chromium projesine katılmak için ikna etme çabaları başarısız olmuş gibi gözüküyor.

Microsoft, yıllarca direndikten sonra internet tarayıcı savaşlarında teslim bayrağını sanal anlamda çekmiş ve Google’ın Chromium projesini benimseyeceğini açıklamıştı. Öyle görünüyor ki Microsoft, bu yeni projenin yayılması için elinden geleni yapıyor.

Kenneth Auchenberg, Microsoft’un kod ekibindeki program yöneticisi olarak çalışıyor. Auchenberg, blog.mozilla.org’dan bir yazıyı paylaştığı tweetinden Mozilla’yı Chromium’a katılmaya çağırdı.

Thought: It's time for @mozilla to get down from their philosophical ivory tower. The web is dominated by Chromium, if they really *cared* about the web they would be contributing instead of building a parallel universe that's used by less than 5%?https://t.co/0zi2NCtzb4

— Kenneth Auchenberg (@auchenberg) January 25, 2019