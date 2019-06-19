Revir kapısında kuyruk

Merkezi Cezaevi’nde bir mahkûmda AİDS tespit edilmesi, gardiyanlar ve cezaevi personelini tedirgin etti. Mahkûmun koğuş arkadaşları ise büyük bir korku yaşıyor, kan örneği vermek için revir kapısında sıra bekliyorlar

KAYALI: “SAĞLIKLI KİŞİ HASTALIK KAPAR”: Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı: Cezaevinde hijyen sıfır. Sağlıklı kişi bile hastalık kapabilir. Bir mahkûmda AİDS tespit edilmesi, gardiyanlarda ve personelde bir miktar endişeye neden oldu, mahkûmun koğuş arkadaşları ise korku içinde. Birçoğu kan örneği verdi

BENGİHAN: “YASALAR UYGULANMIYOR”: KTAMS Başkanı Güven Bengihan: Mahkûm veya hükümsüz tutuklular rutin sağlık kontrolünden geçirilmiyor. Cezaevi Teşkilat Yasası’na göre gardiyanların 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçmesi gerek, bu düzen de yok. Cezaevi doktoru mesaisini tamamlamıyor, iğne, tansiyon ölçme ve benzeri hizmeti gardiyan veriyor

Kardelen GÖKSU

Merkezi Cezaevi’ndeki bir mahkûmda AİDS tespit edilmesi üzerine cezaevi personeli ve gardiyanlarda bir endişe oluşurken söz konusu mahkûmun koğuş arkadaşları, hastalığın bulaşıcı olması sebebi ile ciddi korku yaşamaya başladı.

Gardiyanlar Birliği’nden edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı’ndan bu hususta henüz bir adım atılmazken, mahkûmun koğuş arkadaşı birçok kişi, cezaevi idaresine sağlık kontrolünden geçirilmek istediklerini beyan etti.

Talepleri üzerine mahkûmlardan cezaevinin revirinde kan örnekleri alındı.

Gardiyanlar ve cezaevi personeli halen daha gerekli sağlık kontrolünden geçirilmedi.

AİDS hastası olduğu tespit edilen mahkûm ise tedavisi için Lefkoşa Devlet Hastanesi Ayakta Tanı ve Tedavi Merkezi’nde yatıyor.

“Revirde kan örnekleri alınıyor”

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan konuya ilişkin Havadis’in sorularını yanıtladı.

Kayalı, mahkûma AİDS teşhisi konulmasının gardiyanlar ve cezaevi personelinde bir miktar endişeye yol açtığını ancak özellikle mahkûmun koğuş arkadaşlarının hastalığın bulaşıcı olması sebebi ile ciddi korku içerisinde olduklarını kaydetti.

Salih Kayalı, kendi talepleri doğrultusunda mahkûmun koğuş arkadaşlarının çoğundan ilgili tetkiklerin yapılması için cezaevi revirinde kan örneklerinin alındığını dile getirdi.

“Ne mahkûmlar ne gardiyanlar rutin kontrolden geçirilmiyor”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise her mahkûmun cezaevine girmeden önceden sağlık kontrolünden geçirildiğini ancak sonrasında düzenli kontrolün yapılmadığını kaydetti.

Cezaevi doktorunun ise mesai saatini tamamlamadığını söyleyen Bengihan, ayrıca Cezaevi Teşkilat Yasası gereği gardiyanların da 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kez muhakkak sağlık kontrolünden geçmeleri gerektiğini ancak cezaevinde böyle bir düzenin söz konusu olmadığını kaydetti.

Kayalı: Kan örnekleri alınıyor

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, cezaevindeki bir mahkûmda AİDS hastalığının teşhis edilmesi ile cezaevi personeli ve gardiyanlarda bir tedirginlik oluştuğunu ancak bunun korku düzeyinde bir duygu olmadığını belirtti.

AİDS hastası olan mahkûmun koğuş arkadaşlarının ise ciddi korku içerisinde olduğunu kaydeden Kayalı, birçok mahkûmdan kendi talepleri üzerine cezaevi revirinde ilgili tetkiklerin yapılması için kan örneğinin alındığını ifade etti.

“Hepatit C hastası olduğunu biliyorduk”

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, AİDS hastası mahkûmun cezaevine girdiği ilk günlerde yapılan kontrollerde Hepatit C hastası olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Mahkûmun son günlerde hızlı kilo kaybı yaşaması ve sıklıkla bayılması sebebi ile devlet hastanesinde bir dizi tetkikten geçirildiğini ve yapılan testlerin sonucunda AIDS hastası olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Kayalı, mahkûmun Lefkoşa Devlet Hastanesi Ayakta Tanı ve Tedavi Merkezi’nde tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

“Cezaevinde sağlıklı kişi hastalık kapabilir”

Salih Kayalı, Merkezi Cezaevi’nin koşullarının insani olmadığını belirterek hijyen konusunda da ciddi bir sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Kayalı, “Cezaevinde hijyen sıfır. Dolayısıyla ilk kontrollerde tahlilleri temiz çıkan bir mahkûmun cezaevinde hastalanma olasılığı da yüksek” dedi.

“Sürekli doktor yok”

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, Merkezi Cezaevi’nde tam mesai yapan bir doktor olmadığını da söyleyerek bu durumun ciddi bir eksiklik olduğunu dile getirdi.

Kayalı, cezaevine doktorun haftada 2 veya 3 gün geldiğini, hasta olan mahkûmlara, ilgili doktor tarafından yazılan reçeteli ilaçların ise gardiyanların verdiğini söyledi.

Bengihan: Rutin kontrol yok

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, her mahkûmun cezaevine girmeden önceden sağlık kontrolünden geçirildiğini ancak sonrasında düzenli kontrolün yapılmadığını kaydetti. Bengihan, söz konusu AİDS hastası mahkûmun da cezaevine girmeden önce tetkiklerinin yapıldığını ve tetkiklerin temiz çıktığını belirtti.

“Doktor mesai saatini tamamlamıyor”

Cezaevi doktorunun ise mesai saatini tamamlamadığını söyleyen Bengihan, ilgili yasaya göre cezaevi doktorunun görev süresinde sadece görev yeri olan cezaevinde olup düzenli olarak tüm bölümleri kontrol edip, cezaevi koşullarına, insan sağlığına uygun olup olmadığı hakkında İçişleri Bakanlığı’na rapor yazması gerektiğini kaydetti.

“Gardiyan iğne yapıyor, tansiyon ölçüyor”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, cezaevinde görevli doktorun mesaisini tamamlamaması nedeni ile mahkûmlara ilaç verme, iğne yapma, tansiyon ölçme gibi sağlık hizmetinin gardiyanlar tarafından verildiğini söyledi.

“Yasanın gereği yapılmıyor”

Bengihan, Cezaevi Teşkilat Yasası’na göre gardiyanların da 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kez muhakkak sağlık kontrolünden geçmeleri gerektiğini ancak cezaevinde böyle bir düzenin söz konusu olmadığını ifade etti.

Güven Bengihan, mevcut cezaevi yapısında AIDS, Hepatit gibi hastalıkların engellenmesinin söz konusu olmadığını ancak minimalize edilmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Bengihan, bunun için mahkûm koğuşlarındaki insan sayılarının daha aza indirilmesi, 50 kişilik koğuşlarda hepsinin aynı tuvalet ve banyoyu kullanmaması gerektiğini ve gerekli hijyen ortamın sağlanmasının yanı sıra doktorun tam mesai yapması, sağlık kontrollerinin rutin olarak yapılması gerektiğini ifade etti.