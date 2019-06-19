2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı.

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Platin’nin iletişim ekibi, Platini’nin tutuklanmasının yerel saatle 12.30’da sona erdiğini söyledi.

Fransız yetkililer Fransa ve Juventus futbolunun efsane ismine karşı herhangi bir suçlamada bulunmazken, Platini’nin kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği belirtildi.

Platini, serbest bırakılmasının ardından “Uzun sürdü; ancak soru sayısı göz önüne alındığında bundan farklı olamazdı. Bana EURO 2016, Rusya’daki Dünya Kupası, Paris Saint-Germain, FIFA hakkında sorular sordular” ifadelerini kullandı.

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi sırasındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle salı günü Fransa’da gözaltına alınmıştı.

Fransız futbol adamı, rüşvet iddialarıyla ilgili 2 yıl önce de ifade vermişti. Platini, 2022 Dünya Kupası oyunu daha önce Amerika Birleşik Devletleri’ne vereceğini açıklamasına rağmen, oylama sonrasında Katar lehine oy kullandığını söylemişti.

Dün, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin danışmanı da soruşturma kapsamında ifade verdi. Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, Platini’yi karar değiştirmeye eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy’nin ittiğini belirtiyor. Sarkozy’nin, aralarında Blatter, Sarkozy’nin de bulunduğu 4 üyeye Katar’a oy vermeleri yönünde telkinde bulunduğunu iddia ediliyor.

İddiaya göre olaylar, 2010’da yaşandı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, danışmanı Claude Gueant, Katar Emiri ve Michel Platini bir araya geldi. Yemekte, Dünya Kupası öncesi verilecek oylar görüşüldü. Katar Emiri, lehine verilen oylar karşılığında ticari anlaşmalar vaat etti.