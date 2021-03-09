Restoran ve kafelerin dış mekan oturma alanları açılıyor

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin hafifletilmesine bu hafta bazı iş yerlerinin daha açılmasıyla devam ediliyor.

Sadece paket servis hizmeti veren restoranların yanı sıra, meyhaneler, pastaneler ve kafeler yarın sabah saat 10.00 akşam saat 20.00 arasında dış mekan oturma alanlarında müşteri kabul edecek.

Bakanlar Kurulu kararlarına göre restoranların dış mekanlarında kurulacak masalar arasında 2 metre ve aynı masada sandalyeler arasında da 60 santimetre mesafe olması gerekiyor.

Bu koşullarla ilgili restoran işletmecilerine taahhütname imzalatılacak ve koşulları yerine getirmediği tespit edilen işletmeler kapatılacak.