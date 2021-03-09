17’si yerel 27  pozitif vakaya rastlandı

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 7092 olup, 17’si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 37 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
21 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Cihangir-1 /K.Kaymaklı–2 / Ortaköy- 1 / Göçmenköy- 2/ Gönyeli-1 / Surlariçi-1/ Haspolat-11 / Değirmenlik-2
Girne
Girne Merkez- 2 / Çatalköy-2
Gazimağusa
Vadili-1
9 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7092
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 596.215
Toplam Vaka Sayısı: 3664
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3285
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 355
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3