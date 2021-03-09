Creditwest Bank kredi müşterilerine ödeme kolaylığı sağlıyor

Bireysel ve Ticari müşterileriler kredilerini 6 aya kadar erteleyebilir, 6 aya kadar vade uzatabilir veya her iki seçenekten de birden yararlanabilir.

Creditwest Bank, geçtiğimiz yıl Mart ortasından bu yana ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan, ekonomik olarak tüm kesimleri etkileyen virüs salgını sebebiyle yaşanan mağduriyeti giderebilmek amacıyla önlemler almaya devam ediyor.

Hem aile ekonomilerine hem de işletmelere olumsuz etkileri olan pandemi sürecini daha kolay atlatmak adına ‘Birlikte Başaracağız’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Creditwest Bank son olarak ticari ve bireysel kredileri olan müşterilerine yönelik ödeme kolaylığı sağlamaya başladı.

Tüm kredi olan Creditwest Bank müşterileri bu zorlu süreçte kredilerini 6 aya kadar erteleyebilir, 6 aya kadar vade uzatabilir veya her iki seçenekten de birden yararlanabilecektir. Sağlanan bu imkanlardan yaralanmak isteyen müşteriler 31 Haziran 2021 tarihine kadar başvuru yapabilirler.

BAŞVURULAR MOBİL VE İNTERNET BANK ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Müşteriler, İnternet/Mobil Bankacılığındaki Hesaplar menüsü altındaki Kredili Hesaplara giriş yaparak Taksit Yapılandırma işleminden 6 aya kadar vade uzatma ve/veya taksit erteleme seçeneklerini kullanarak başvurularını yapabiliyorlar.

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük özel sermayeli bankası olan Creditwest Bank, Pandemi döneminde yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara duyarsız kalmayarak birçok konuda öncülük etti.

Yapılan çalışmalar şöyle;

-TÜK(Toprak Ürünleri Kurumu) ve Creditwest Bank geçtiğimiz yıl üreticilerin rekolte ödemeleri ile ilgili yaptığı finansman anlaşmasını yeniledi ve ülke üretimini desteklemeye devam etti. Creditwest Bank, ilgili finansman anlaşması uyarınca üreticilerin TÜK’e yapacakları tahmini rekolte teslimi için 110 milyon TL’lik kaynak ayırarak ülke üretiminin geliştirilmesine katkı sağladı.

-Creditwest Bank tarafından 2020 yılında Kredi Garanti Fonu , Tarım alanında ve Bireysel Kredilerde toplam 603 Milyon TL kredi sağlandı.

– Üretici ve Kobi’lere %15 Yıllık Faiz, 12 ay geri ödemesiz ve 48 ay vade imkanı olan Devlet Desteği kredisi sağlandı.

-2020 yılından bu yana çiftçi ve üreticilere Toprak Ürünleri Kurumu’ndan ve anlaşmalı işyerlerinden alınan mal ve hizmetlerde kullanılmak üzere EMEK Kart ürünü sağlandı. Üreticilerin yaptığı alışverişlere peşin fiyatına 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz mal alımı imkanı sağlandı.Herhangi bir kart masrafı olmayan Emek Kart ile yapılan alışverişlerde 12 aya kadar taksitlendirme yapılabiliyor.

-Creditwest Bank Mobil ve İnternet Bankacılığı’da yurtiçi tüm bankalara para transferi ücretsiz hale getirildi. Türkiye’ye TL cinsinden yapacağınız para transferi Swift masrafı ise sadece 5.15 TL olarak düzenlendi.

– Mevcut Kredi Kartı limitleri %25 oranında arttırıldı. ATM’lerinden para çekme limiti yükseldi, kart faizleri ve asgari ödeme %1’e düşürüldü.

-Emekli maaşı alan müşterilere ücretsiz Banka Kartı hazırlanarak kendilerine iletilmiştir.

-Tüm Bankacılık işlemleri Mobil ve İnternet Bankacılığı, West Notifier uygulamaları üzerinden uzaktan yapılacak şekilde düzenlendi.

– Müşteri temsilcilerinden sıra beklemeden hizmet alınabilmesi için West Notifier Randevu sistemi kuruldu.

-Creditwest Bank, uzaktan eğitim imkanına erişim sağlayamayan öğrenciler için 150 adet tableti KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na teslim etti.

-Creditwest çalışanları, kendi aralarında “Birlikte Başaracağız” sloganıyla yardım kampanyası düzenleyerek pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan sosyal risk gruplarına yönelik 524 adet gıda paketi hazırladı

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