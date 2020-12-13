Resmen onaylandı: Alien televizyon dizisiyle dönüyor

FX, bilimkurgu serisi Alien’ın evreninde geçen bir televizyon dizisinin hazırlanma aşamasında olduğunu onayladı.

Disney’in 10 Aralık’ta gerçekleşen Investor Day (Yatırımcı Günü) etkinliğinde duyuruyu yapan FX’in başkanı John Landgraf, projenin başına Fargo ve Legion’ın yaratıcısı Noah Hawley’nin geçeceğini söyledi.

Deadline’ın haberine göre, Landgraf, 1979’daki Yaratık (Alien) ve 2017’deki Yaratık: Covenant’ın (Alien: Covenant) yönetmeni Ridley Scott’ın projeye yürütücü yapımcı olarak katılması yolunda görüşmelerin de devam ettiğini bildirdi.

Bununla birlikte proje, Alien evreninde Dünya üzerinde geçen ilk hikayeye sahip olma özelliğini barındırıyor. Landgraf, projenin ilk filmin hiç bitmeyen dehşetini ve James Cameron’ın 1986’da yönettiği ikinci filmdeki aralıksız aksiyonu harmanlayacağını belirtti ve devam etti:

Kişileri koltuklarına geri döndürecek derecede korkunç ve heyecanlı bir yolculuk olacak.

Bununla birlikte, projeye Hawley’in liderlik etmesi için görüşmeler birkaç aydır devam ediyordu. Hawley kasımda yaptığı açıklamada projeye henüz “kendisini adamadığını” söylemişti.