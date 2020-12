House of the Dragon’a katılan üç oyuncu ve rolleri açıklandı

Yayımlandığı süre boyunca bütün dünyanın konuştuğu ve finaliyle tartışmalara yol açan Game of Thrones’un zamanından yaklaşık 300 yıl önce geçecek House of the Dragon’ın ekibine üç yeni oyuncu daha katıldı.

Game of Thrones’un resmi Twitter hesabından 11 Aralık’ta yapılan son duyuruya göre, Doctor Who’da rol almış Matt Smith, Başlat Ready Player One’la (Ready Player One) adını duyuran Olivia Cooke ve en son Truth Seekers’ta izleyicilerin karşısına çıkan Emma D’Arcy’nin oyuncu kadrosuna girdiği kesinleşti.

Dizi 2019 Ekim’inde, Game of Thrones’un tartışma yaratan dizi finalinden birkaç ay sonra duyurulmuştu. 2020 içinde oyuncu kadrosuyla ilgili bazı ipuçları verilse de ilk resmi kadro duyurusu ekimde gelmiş, Kral Viserys Targaryen’i, Paddy Considine’ın canlandıracağı ortaya çıkmıştı. Viserys’in House of the Dragon’ın başrollerinden olması planlanıyor ve karakterin genel itibarıyla sevecen ve iyi mizaçlı olduğu söyleniyor.

Screen Rant’in haberine göre, yeni katılan oyunculardan Matt Smith ise Prens Daemon Targaryen’i canlandıracak. Kral Viserys’in küçük kardeşi ve tahtın varisi olan Daemon, eşsiz bir savaşçı ve saf ejderha kanına sahip bir ejderha binicisi.

Smith’le birlikte Olivia Cooke, Kral Eli Otto Hightower’ın kızı ve Yedi Krallık’ın en alımlı kadını Alicent Hightower rolüyle ekranlara gelecek. Kızıl Kale’de, Kral’a ve en yakın çevresinin etrafında büyüyen Hightower, hem saray adabına hakim, hem de keskin bir siyasi zekaya sahip.

Kral’ın ilk çocuğu Prenses Rhaenyra Targaryen’e de Emma D’Arcy hayat verecek. Saf Valyria kanı taşıyan karakter de bir ejderha binicisi. Pek çokları Rhaenyra’nın doğuştan her şeye sahip olduğunu söyleyese de o erkek olmanın getirdiği avantajlardan mahrum.

Oyuncu kadrosunun detaylarına ve dizide kilit rolleri oynayacak karakterlere özel olarak bakıldığında dizinin güzergahı biraz belirginleşiyor. Daha önce ortaya çıkan haberler, Targaryen Hanesi’nin çöküşünden önceki günlerine odaklanacak dizide hikayenin merkezinde Viserys’in ve Kral Jaehaerys Targaryen’in ölümünden sonra Westeros’a hükmetme girişiminin yer alacağını göstermişti.

Viserys iyi birisi olsa da Game of Thrones’un da defalarca gösterdiği gibi iyi olmak her zaman başarılı bir lider olmaya yetmiyor.

House of the Dragon’ın 2022’de yayımlanması planlanıyor.