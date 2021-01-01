Res-Bir: Ya gereğini yapın cezaları basın yada gereğini yapın istifaları basın

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği – Res-Bir yeni yıl akşamı casinolardaki kalabalığa dikkat çekerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nu istifaya çağırdı..

Res-Bir Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şöyle:

Yine olmadı…

Yine yapamadınız…

Yine eşitlik ve adalet mefhumunu hiçe saydınız…

Ne demiştik?

“eşitlik ve adalet” olsun demiştik…

Ne demiştik?

Denetleyiniz demiştik…

Eğer bunları yapsaydınız…

Eğer kapanmamızın bedelini üstlenseydiniz, kimse size bir şey diyemezdi…

Ama siz Pandeminin başından itibaren üstlendiğiniz iyi yönetimi kaybettiniz…

Bazılarına “eşit” bazılarına daha “eşit” davrandınız…

Toplumu da, sektörleri de birbirine düşürdünüz…

Denetleyemediğinizden dolayı, “Sağlık” her şeyin üstündedir, diyerek bizleri kapadınız…

Sonra da insanları “casinolara” yönlenirdiniz… Kucak kucağa, alt alta, üst üste insanları kapalı, havasız ortamlara mahkum ettiniz…

Şimdi ne yapacaksınız?

Gerçek bir bulaşıcı hastalıklar üst kurulu gibi davranıp, gerekli cezaları basacak mısınız?

Yoksa “sin de gülle geçsin” mi yapacaksınız?

Ya gereğini yapın cezaları basın yada gereğini yapın istifaları basın…

Eyyy Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu…

RES-BİR YÖNETİM KURULU