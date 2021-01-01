Flash Player’dan veda: Bilgisayarınızdan bizi kaldırmanızı tavsiye ediyoruz

Neden bu kadar popüler oldu?

Flash’ın yayımladığı yıllarda internet hızı bugünküne kıyasla çok daha düşüktü.

Ama buna karşın Flash, kullanıcılarına içeriği daha yüksek hızda indirebilme imkânı sundu.

Animatör David Firth, BBC’ye verdiği demeçte, “Flash ile birden fazla karakter, arka plan görüntüsü, ses ve 2 megabayttan (MB) daha az müzik içeren, tarayıcıdan görüntülenebilen üç dakikalık bir animasyon yapabilirdiniz” diye konuştu.

Firth imzalı “Salad Fingers” (Salata Parmakları) isimli gerçeküstü animasyon internet dünyasında büyük bir başarı elde etti.

Firth, Salad Fingers işini, “Eksik olduğunu hissettiğim görmek istediğim şeyleri, karanlık ve gerçeküstü komediyi yaptım” sözleriyle açıkladı.

Firth tarafından “Flash’ın YouTube’u” olarak tanımlanan Newgrounds gibi siteler, çizgi filmlere ve etkileşimli oyunlara yönelik artan talebi karşılaması sebebiyle popülarite kazandı.

Newsgrounds için “Herkesin içerik yayımlamasına izin veren ve gerçek zamanlı olarak sunulduğunu gördüğüm ilk web sitesiydi” ifadelerini kullanan Firth, söz konusu içeriğin kullanıcılar tarafından beğenilmemesi durumunda yayından kaldırıldığını dile getirdi ve ekledi:

“Bu yüzden içeriğinizi gönderirken bunu hesaba katardınız.”

Ne oldu?

Flash, animasyonlardan çok daha fazlasıydı. Aynı zamanda YouTube gibi web sitelerinin yüksek kaliteli videolar yayımlamasına da izin veriyordu.

Adobe, 2009’a kadar Flash’ın internete bağlı masaüstü bilgisayarların yüzde 99’una yüklendiğini açıkladı.

Gelgelelim internet dünyası mobil cihazlara doğru kayarken Adobe buna tepki vermekte yavaş kaldı.

Adobe’un eski ürünlerden sorumlu başkan yardımcısı David Mendels, “Flash Lite ile ucuz telefonları optimize ettik” dedi ve şöyle devam etti:

“Japonya gibi yerlerde inanılmaz derecede başarılıydı, ancak masaüstü Flash ile aynı değildi. Tam olarak uyumlu değildi.”

Nisan 2010’da, Apple’ın kurucusu Steve Jobs, Apple’ın Flash’ın iPhone ve iPad’lerde çalışmasına neden izin vermediğini açıklayan, “Flash Üzerine Düşünceler” başlıklı bir açık mektup yazdı.

Jobs, Flash’ın dokunmatik bir ekranda kullanımının zahmetli ve güvenilmez olduğunu söylerken Flash’ın telefonun pil ömrünü de azalttığını savundu.

Videoların ve animasyonların Flash yerine HTML5 ve diğer açık teknolojilerle sunulabileceğini aktaran Jobs, bunun da Flash’ı bir akıllı telefon veya tablette gereksiz hale getirebileceğini söyledi.

BBC’ye konuşan Mendels de “iPhone çıktığında Flash tam olarak hazır değildi” değerlendirmesini yaptı.

Mendels, Apple’ın kendine has bir ekosistem yaratmak istediğini de sözlerine ekledi.

En nihayetinde Adobe, Flash Player’ın akıllı telefonlarda çalışan bir sürümünü geliştirdi.

Ancak internet ilerlemişti. Facebook, Netflix ve YouTube gibi büyük markalar halihazırda Flash olmadan akıllı telefonlara video oynatabiliyordu.

Kasım 2011’de Adobe, mobil cihazlar için Flash’ın geliştirilmesini sonlandırdı.

Masaüstü bilgisayarlar için Flash üretilmeye devam etti, ancak yazılım birçok güvenlik açığından muzdaripti.

Apple, 2015 yılında Safari web tarayıcısında eklentiyi varsayılan olarak devre dışı bıraktı.

Google’ın tarayıcı uygulaması Chrome da Flash içeriklerini engellemeye başladı.

Tüm bu yaşananların ardından Adobe 2017 yılında yaptığı açıklamada, 2020’de Flash’ı kullanımdan kaldıracağını ilan etti.