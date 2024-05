Res-Bir: Tarafımız belli, halkın yanı

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir), geçen gün hayvan üreticilerinin eylemine destek verdikleriyle ilgili “yanlış” algı oluştuğuna dair yaptıkları açıklamanın ardından bazı “haksız” söylemlerle karşı karşıya kaldıklarını ve bunu üzüntü ile karşıladıklarını belirterek “Bizim tarafımız belli; biz halktan tarafız” açıklamasında bulundu.

Res-Bir, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, dört yıldır “et sorunu” ile mücadele ettiğini ve her platformda bu sorunu dile getirdiğini anımsatarak, “bugün et sorununun ülkenin başlıca gündem konusu olduğuna” dikkat çekti.

Res-Bir, geçen gün hayvan üreticilerinin eylemine destek verdikleriyle ilgili “yanlış” algı oluştuğuna dair yaptıkları açıklamaya işaret ederek, “Geçen günlerdeki açıklamamızla hiçbir kesimi hedef almadan sadece mevcut eylemdeki yanlış anlaşılan bir durumu ifade edip, fikirlerimizi beyan ederken karşılığında bazı kişilerden hakaret dolu ve haksız söylemlerle karşılaşmak camiamızda üzüntü ve tepki yaratmıştır.” dedi.

-“Siyasi amaçlar uğruna restorancıyı hedef almak en basit tabirle vicdansızlıktır”

Res-Bir, “siyasi amaçlar uğruna restorancıyı hedef almak en basit tabirle vicdansızlıktır” görüşünü savunarak şunları kaydetti:

“Biz restorancılar, pandemi dönemi ilk kapatılan ve son açılan sektör olarak en derin yarayı almış, akabindeki ekonomik kriz sonrası yükselen fiyatlarla minimum kârlarla hatta zaman zaman zararla hayatını sürdürmeye çalışıyoruz. Nitekim birçok üyemiz artık iş yapamaz hale gelmiş ve dükkânını kapatmak zorunda kalmıştır. Birçoğu da borçlarla yaşam mücadelesi vermektedir. Hal böyleyken siyasi amaçlar uğruna restorancıyı hedef almak en basit tabirle vicdansızlıktır.

Bizim tarafımız belli ve çizgimiz nettir. Biz halktan tarafız. Tek derdimiz mesleğimizi layıkıyla yapmak ve evimize ekmek götürebilmektir.”

-“Bu düzen böyle mi gitsin istiyorsunuz? Halkımız sağlıksız gıdaları ateş pahasına yemeye devam mı etsin istiyorsunuz?”

“Birileri ‘parası olan et yesin’ derken, ‘biz halkımız ete erişemez hale geldi bu böyle gitmez’ dedik” diyen Birlik, devamla şunları ekledi:

“Tonlarca et her gün sınırlardan sağlığa büyük tehdit içererek kaçak yoldan girerken sessizce izleyenler varken, ‘canlı hayvan sayısı yetersiz gelin bir formül bulup hayvan üreticisine zarar vermeden orta vadede hayvan sayısını artırmak hedefi ile kısa vadede sağlıklı yollarla et ithal edelim’ dedik.”

Res-Bir, “50 derece sıcakta ne olduğu belli olmayan kaçak et haberleri boy boy gazetelerdeyken, çıkıp tek bir tepki koymayanların bugün restorancıyı hedef alması manidardı. Bu düzen böyle mi gitsin istiyorsunuz? Halkımız sağlıksız gıdaları ateş pahasına yemeye devam mı etsin istiyorsunuz?” diye sordu.

Açıklamada, “alnımız açıktır” denilerek birliğin çizgisini bozmayacağı da vurgulandı.