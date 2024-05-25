Çiftçiler Birliği, hayvancıların eylemine tam destek kararı aldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hayvan üreticilerinin eylemine ve pazartesi günü yapılacak grev ve eyleme destek kararı aldığını açıkladı.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Olağanüstü Genel Yönetim Kurulu toplantısında hayvan üreticisi paydaşların devam eden eylemlerine ve pazartesi yapılacak eylem ve greve tam destek kararı alındı.

Açıklamada, karar, üreticilere duyurularak tüm üreticiler pazartesi eyleme davet edildi.