Çiftçiler Birliği, hayvancıların eylemine tam destek kararı aldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Çiftçiler Birliği, hayvancıların eylemine tam destek kararı aldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hayvan üreticilerinin eylemine ve pazartesi günü yapılacak grev ve eyleme destek kararı aldığını açıkladı.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Olağanüstü Genel Yönetim Kurulu toplantısında hayvan üreticisi paydaşların devam eden eylemlerine ve pazartesi yapılacak eylem ve greve tam destek kararı alındı.


Açıklamada, karar, üreticilere duyurularak tüm üreticiler pazartesi eyleme davet edildi.

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Tags:Çiftçiler birliği
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