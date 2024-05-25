KTAMS Başkanı Bengihan: 27 Mayıs Pazartesi genel grevdeyiz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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KTAMS Başkanı Bengihan: 27 Mayıs Pazartesi genel grevdeyiz

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 27 Mayıs Pazartesi genel greve gideceklerini, 09.30’da sendikada toplanıp, kortej oluşturarak Başbakanlığa yürüyeceklerini duyurdu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 27 Mayıs Pazartesi genel greve gideceklerini, 09.30’da sendikada toplanıp, kortej oluşturarak Başbakanlığa yürüyeceklerini duyurdu.

Bengihan yazılı açıklamasında, “Bu ne et, ne süt olayı… Ne de sadece hayvancının olayı…  Bu olay birlik mücadele dayanışmanın örnek olacağı bir gün… Haksızlığa adaletsizliğe dur deme günüdür” ifadelerini kullandı.


Hükümetin yaptıklarının sadece hayvancı özelinde olmadığını savunan Bengihan, şöyle devam etti:

“Eti 400 liraya getireceklermiş… Biliyoruz, Ercan’dan da uçaklar ucuza gidecekti… Elektrik de ucuzlayacaktı… Öyle mi? hikâye… Biz hükümetin ne üreticiyi ne de çiftçiyi düşünmediğini biliyoruz… Bu ülkenin toprağını kimliğini düşünmeyen, hayvancısını mı düşünecek! Bizim kavgamız budur… Toplumsal dayanışmanın mücadeleye dönüşeceği gündür Pazartesi.”

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Tags:gravGüven BengihanKTAMS
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