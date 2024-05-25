Omaç Başat anısına yarıştılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Omaç Başat anısına yarıştılar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Omaç Başat anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Omaç Başat Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken maçları, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.


Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri tarafından verildi.

 

Sıkletlerinde birinci olanlar;

 

Bayanlar Sonuçları

1.Kategori:      1. Havin Yılmaz

2.Kategori:      1. Melek Ünver

3.Kategori:      1. Daria Shymushevska

4.Kategori:      1. Zeliha Arpacıoğlu

5.Katagori:      1. Zeynep Kürekçi

6.Katagori:      1. Hira Kürekçi

7.Kategori:      1. Melis Mina Kızıltaş

8.Katagori:      1. Emine Şahin

9.Kategori:      1. Ela Yağızsoy

10.Katagori:    1. Melisa Türkmen

11.Kategori:    1. Azra Güler Karataş

12.Kategori:    1. Arosha Anari

 

Erkekler Sonuçları

1.Kategori:      1. Şakir Atınç Yağızoy

2.Kategori:      1. Ali Arpacıoğlu

3.Kategori:      1. Bekir Bubu Sov

 

 

 

 

 

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Tags:Omaç Başat Zor Hareketler Şampiyonası
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