Res-Bir: Enerji fiyatlarında derhal indirime gidilmeli

Res-Bir hükümetten benzin, mazot, gaz ve elektrik fiyatlarında derhal indirime gidilmesini talep etti.

Yazılı açıklamasında En ufak bir fiyat artışında hemen akar yakıta ve gaza zam yapıldığını vurgulayan Res-Bir “Uluslararası piyasalarda Petrol fiyatlarının düştüğü, gaz fiyatlarının düştüğü ve hatta elektrik üretiminde kullanılan fuel oil’in dahi fiyatlarının düştüğü durumda neden kayda değer bir indirime gidilmemiştir?” diye sordu.

Açıklama şöyle:

Restorancılık sektörünün en temel malzeme ve maliyetlerinde yaşanan astronomik artışlar, sektörümüzü her geçen gün daha da olumsuz etkilemektedir.

Görünen o dur ki hükümetimiz pandeminin yaralarını henüz sarmamış ve bir de üzerine ekonomik krizle yüzleşmek zorunda kalan sektörleri koruyucu tedbirler almak yerine, benzin, gaz gibi kaynakların fiyatını uluslararası piyasalara endekslemiş durumdadır. En ufak bir fiyat artışında hemen akar yakıta ve gaza zam yapılmaktadır.

Peki soruyoruz: Uluslararası piyasalarda Petrol fiyatlarının düştüğü, gaz fiyatlarının düştüğü ve hatta elektrik üretiminde kullanılan fuel oil’in dahi fiyatlarının düştüğü durumda neden kayda değer bir indirime gidilmemiştir?