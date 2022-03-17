Ukrayna: Rus ordusu sivil yapılara saldırılarını sürdürüyor

Ukraynalı yerel yöneticilerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu, uçak ve füzelerle saldırılarını sürdürerek ülkedeki sivil yapıları hedef aldı.

Çernihiv Valisi Vyaçeslav Çaus, şehrin Ruslar tarafından sürekli bombalandığını duyurdu.

Çaus, Rus güçlerinin sivil altyapıları hedef aldığını belirterek son 24 saatte 53 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kiev’e roketli saldırı

Başkenti Kiev’de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha roket isabet etmesi sonucu en az bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kiev’deki binanın 16’ncı katına isabet eden roket büyük hasara yol açtı, 30’a yakın kişi tahliye edildi.