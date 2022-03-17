Dünyanın en pahalı mantarı ‘trüf’ü radar köpekler buluyor

Keskin koku ve sahibine bağlılığı ile bilinen köpekler toprak altındaki mantarları radar gibi tespit ediyor.

KİLOSU 500 TL

Küçük yaştan eğitilen köpekler trüf mantarı avcılarının vazgeçilmezi haline geldi.

Topladıkları mantarları Türkiye’nin çeşitli yerlerine gönderdiğini söyleyen Gören, internette mantar hakkında yazılan fiyatların gerçeği yansıtmadığını, mantarın kilosunun iriliği ve kalitesine göre 400 TL ile bin 500 TL arası alıcı bulduğunu söyledi.

Trüf avcısı köpekler hakkında bilgi veren Fatih Gören, “Yaklaşık 3 senedir trüf mantarı avcılığı yapıyorum. Bu trüf mantarı avcılığı yüksek koku duyusuna sahip köpeklerle yapılabiliyor. Genellikle piyasada Lagotto Romagnolo cinsi köpeklerle çalışılıyor. Bu köpeklerin en büyük özelliği koku alması ve sahibine yakınlığıdır “dedi.

Köpeklere ile 6 aylıklarken özel bir eğitim verildiğini söyleyen Gören, 6 aydan sonra araziye çıkartıldıklarını söyledi.

Mantarın fiyatları hakkında bilgi veren Gören, “Sosyal medyada mantarın kilogram fiyatına ‘50 euro’ deniliyor. ‘Günde 10 kilo mantar bulunuyor’ deniliyor. Gerçek anlatıldığı gibi değil. Şu andaki mantar piyasası kalitesine göre kilosu 400 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Bu mantara da bin 500 TL çok deniliyor ama evden çıkıp hemen evin bahçesinde mantar bulunmuyor” diye konuştu.