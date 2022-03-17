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SürmanşetYaşam

Dünyanın en pahalı mantarı ‘trüf’ü radar köpekler buluyor

17 Mart 2022
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Dünyanın en pahalı mantarlarından biri olarak bilinen “trüf”ü, özel eğitimli köpekler buluyor. Yüksek koku duyuları ve hareketli halleriyle arazide dolaşan radar köpekler toprağın altındaki mantarı saniyeler içinde tespit ediyor.



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17 Mart 2022


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