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DünyaSürmanşet

Mazot satılmayan lüks yat Norveç’te mahsur kaldı

17 Mart 2022
Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında mazot satılmayan Rus oligarka ait The Ragnar adlı lüks yatın Norveç'ten ayrılamadığı duyuruldu







Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında mazot satılmayan Rus oligarka ait The Ragnar adlı lüks yatın Norveç’ten ayrılamadığı duyuruldu. Yat personeli kendilerinin Rus olmadığını ve durumun haksızlık olduğunu belirtirken, Norveçli yakıt satıcılarının “Rusya’ya kadar kürek çeksinler” dediği öğrenildi.



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17 Mart 2022


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