Mazot satılmayan lüks yat Norveç’te mahsur kaldı

Rusya'ya y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlar kapsam\u0131nda mazot sat\u0131lmayan Rus oligarka ait The Ragnar adl\u0131 l\u00fcks yat\u0131n Norve\u00e7'ten ayr\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 duyuruldu. Yat personeli kendilerinin Rus olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve durumun haks\u0131zl\u0131k oldu\u011funu belirtirken, Norve\u00e7li yak\u0131t sat\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n "Rusya'ya kadar k\u00fcrek \u00e7eksinler" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n\r\nNPR'nin haberine g\u00f6re, eski KGB ajan\u0131 Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi oldu\u011fu 68 metre uzunlu\u011fundaki "The Ragnar" adl\u0131 yat,\u00a0mazot\u00a0alamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in Norve\u00e7'in liman kenti Narvik'te demirli bekliyor.\r\n"YAT PERSONEL\u0130 RUS DE\u011e\u0130L"\r\nYat\u0131n kaptan\u0131 Robert Lankester, Strzhalkovsky'nin Avrupa ya da \u0130ngiltere'nin yapt\u0131r\u0131m listesine al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131na ve yat personelinin de Rus olmad\u0131\u011f\u0131na i\u015faret ederek, "Bize kar\u015f\u0131 ayr\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 a\u015f\u0131r\u0131 derecede insafs\u0131zca buluyoruz" dedi.\r\n\r\nLankester, yat\u0131n bir y\u0131ld\u0131r sat\u0131l\u0131k oldu\u011funu ve halihaz\u0131rda da kiral\u0131k ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayarak, yat\u0131 Malta'ya g\u00f6t\u00fcrmek istedi\u011fini kaydetti.\r\n\r\n\r\n"RUSYA'YA KADAR K\u00dcREK \u00c7EKS\u0130NLER"\r\n\u00dclke bas\u0131n\u0131na yans\u0131yan haberlerde ise Ukrayna'y\u0131 desteklediklerini s\u00f6yleyen Norve\u00e7li\u00a0mazot\u00a0tedarik\u00e7ileri, "Rusya'ya kadar k\u00fcrek \u00e7eksinler"\u00a0 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n