Remade Recycling Cyprus Ltd. fırınında yangın meydana geldi

22.04.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Organize sanayi bölgesi 26. Sokak üzerinde faaliyet gösteren Remade Recycling Cyprus Ltd. isimli tesisin fırın odasında yanan yağın dışarıya taşması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konu işletmenin fırın odası içerisinde bulunan 18 litrelik kullanılmış 25 teneke yağ, 20 adet ahşap kalas, elektrik tesisatı, mutfak bölümü içerisinde bulunan mini buzdolabı, yemek masası,4 adet sunta ve muhtelif mutfak malzemeleri kısmen yanarak hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.